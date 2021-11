Ma 3080 a besoin de quelques potes pour l'accompagner vers la PC MASTER RACE (et vos conseils, ofc)

Je suis accro Inscrit: 15/08/2014 10:21 Post(s): 570 Karma: 226

Salut à tous,



Comme mentionné dans l'autre topic que j'avais créé (coup de gueule scalpers), j'ai ENFIN pu obtenir une 3080. Jusqu'ici, je ne ressentais pas spécialement le besoin de changer de carte mère ou processeur. Mais, à force de jouer en 1080p et 30 FPS (salut BIG bottleneck de l'enfer), je vais devoir me résigner et investir un peu de blé supplémentaire pour profiter de l'investissement initial. Je comptais d'abord booster la machine elle-même, avec le combo MB/CPU. Ensuite, je pensais à un écran, mais là encore, lequel ? En quelle résolution ? Quelle fréquence ? FreeSync/G-SYNC ? Que de questions.



Par rapport au combo MB/GPU, voici les prérequis :



- pas plus de 400€ pour le proco (sauf une machine de guerre pour 50€ maxi de plus)

- 200-250€ pour une carte mère

- la marque, pas réellement d'importance, sachant que je préfère malgré tout Intel, mais c'est pas spécialement fondé



Concernant l'écran, j'ai pas d'exigences particulières, juste j'aimerais un compromis pour pouvoir profiter, encore une fois, de la 3080. La seule chose que je ne veux pas, c'est du 1080p (obviously). Que me conseillez-vous ?



À propos des écrans, j'ai pu voir des vidéos explicatives de la différence entre une dalle VA, IPS et TN, seulement, j'ai l'impression que la différence est aussi perceptible que celle entre 300 et 320 chevaux sur une voiture. Oui, la différence est présente, mais est-ce que ça justifie des prix exorbitant pour les dalles IPS ?



J'ai pu glané des infos concernant le proco, celui qui a l'air de ressortir le plus niveau rapport qualité/prix, c'est le Ryzen 5 5600X.



Et enfin, petite cerise sur le gâteau, la DDR5, c'est worth ? Il semblerait que ce soit une énorme révolution, mais là encore, démêler le vrai du faux...





Merci à tous ! oui, je suis un garçon plein de questionnements

Contribution le : Aujourd'hui 15:20:47