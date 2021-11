Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un homme sauve un enfant dans un étang gelé 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44953 Karma: 22203 Un homme vient au secours d'un enfant qui est passé à travers la glace d'un étang gelé à Elektrostal, en Russie.





Mystery Man Saves Child From Freezing Pond || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 22:35:39