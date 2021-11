Options du sujet Imprimer le sujet

Suite à un accident impliquant un fourgon Brinks sur une autoroute à Carlsbad, en Californie, plusieurs milliers de billets de banque se sont répandus sur la chaussée. Des automobilistes en ont alors profité pour les ramasser.

