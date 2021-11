Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Le complot chat 2 #1

Bonjour Bonjour !

Voici une vidéo de 2016, que je n'ai pas retrouvée ici. Elle illustre comment on peut présenter certaines choses pour faire croire ce qu'on veut à qui veut bien le croire.

En l’occurrence, l'origine mystérieuse des chats...





LE COMPLOT CHAT

Variel Re: Le complot chat 0 #2

C'est un complot du gouvernement mondial pour nous faire croire que les extra-terrestres n'ont jamais débarqué…

@alfosynchro Sinon, moi aussi je pense avoir déjà vu cette vidéo par ici.





@alfosynchro Sinon, moi aussi je pense avoir déjà vu cette vidéo par ici.

