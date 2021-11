Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Que se passe-t-il lorsqu'on se fait aspirer par un réacteur d'avion

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5192 Karma: 13799 Vous êtes vous déjà posé la question de savoir ce qu'il adviendrait si vous restiez devant un réacteur d'avion en fonctionnement?

Maintenant vous savez!

Contribution le : Aujourd'hui 16:44:05

Fabiolo Re: Que se passe-t-il lorsqu'on se fait aspirer par un réacteur d'avion

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1401 Karma: 810 La simulation est drôle pour ce qu'elle est mais en réalité quant on voit les dégâts sur un réacteur quant un gros oiseaux passe dedans, je pense qu'avec un humain, c'est pas sûr que le réacteur reste entier.



C'est dommage d'ailleurs qu'il ne puisse pas prendre en compte les différentes densités de matière et la résistance des pales du réacteur dans sa simu.

Contribution le : Aujourd'hui 16:47:31

Wiliwilliam Re: Que se passe-t-il lorsqu'on se fait aspirer par un réacteur d'avion

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32721 Karma: 10725 poussinlex moteur à réaction! Ça découpe pas, ça cuit à point !

Contribution le : Aujourd'hui 17:25:41