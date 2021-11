Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Une voiture digne de James Bond 4 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5195 Karma: 13805





https://www.instagram.com/p/CSABqEVobf7/

Afficher le spoil Elle intègre un lance-flamme Une voiture digne de James Bond :

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:39

alfosynchro Re: Une voiture digne de James Bond 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9665 Karma: 4292 Ce Russe a un accent du sud.

Cette voiture est prête pour les prochains road rage !

Contribution le : Aujourd'hui 19:28:34

Variel Re: Une voiture digne de James Bond 1 #4

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14729 Karma: 5279





Rem : je me demande si ce n'est pas quand même un peu Imaginez un appel de phares sur le périph…Rem : je me demande si ce n'est pas quand même un peu DJP

Contribution le : Aujourd'hui 19:47:47

LeFreund Re: Une voiture digne de James Bond 0 #5

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5195 Karma: 13805 Variel chuuuuuuuuuuut mais je crois bien que tu as raison. Cependant ma vidéo est l'originale alors que les 2 autres sont des re-uploads. chuuuuuuuuuuutmais je crois bien que tu as raison. Cependant ma vidéo est l'originale alors que les 2 autres sont des re-uploads.

Contribution le : Aujourd'hui 19:56:07