Options du sujet Imprimer le sujet

DrDude Super-motard frôle la mort 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/05/2008 21:13 Post(s): 3482 Karma: 1737



Tags : Afficher le spoil motard camion bâche citerne Tags :

Contribution le : Aujourd'hui 19:28:54

FMJ65 Re: Super-motard frôle la mort 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13285 Karma: 4111 Quelle idée de mettre un poncho : il pleuvait pas !

Contribution le : Aujourd'hui 20:09:55

lvishd Re: Super-motard frôle la mort 0 #3

Je poste trop Inscrit: 28/11/2010 19:49 Post(s): 12611 Karma: 5467

@FMJ65 a écrit:

Quelle idée de mettre un poncho : il pleuvait pas !

C'est un coupe-vent Citation :C'est un coupe-vent

Contribution le : Aujourd'hui 20:24:41