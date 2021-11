Options du sujet Imprimer le sujet

Un automobiliste stoppe une voiture folle avec son véhicule

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44957 Karma: 22214 Sur l'autoroute A28 près de Harderwijk, aux Pays-Bas, un automobiliste utilise sa voiture pour stopper un véhicule dont la conductrice a perdu connaissance.





Nunspeter Henry Temmermans verricht heldendaad op A28

Re: Un automobiliste stoppe une voiture folle avec son véhicule

@espalemit a écrit:

@espalemit a écrit:

Elle a perdu connaissance en mettant ses warnings ?

Ils se sont allumés lors du choc avec l'autre voiture Citation :Ils se sont allumés lors du choc avec l'autre voiture

