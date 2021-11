Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Payet reçoit une bouteille d'eau sur la tête 2 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1739 Karma: 1978





Le match de Ligue 1 prévu hier soir entre Lyon et Marseille, n’a jamais vraiment commencé. Au bout de quelques minutes, le match a été interrompu, après que Dimitri Payet ait reçu une bouteille en pleine tête. Les joueurs sont rentrés aux vestiaires, pendant près d’une heure, pendant qu’une cellule de crise se tenait. Après plusieurs retournements de situation, près de deux heures après l’arrêt, la décision a été prise de ne pas reprendre



Vidéo nauséabonde de supporters Lyonnais... Tellement triste de voir ça... Le match de Ligue 1 prévu hier soir entre Lyon et Marseille, n’a jamais vraiment commencé. Au bout de quelques minutes, le match a été interrompu, après que Dimitri Payet ait reçu une bouteille en pleine tête. Les joueurs sont rentrés aux vestiaires, pendant près d’une heure, pendant qu’une cellule de crise se tenait. Après plusieurs retournements de situation, près de deux heures après l’arrêt, la décision a été prise de ne pas reprendreVidéo nauséabonde de supporters Lyonnais... Tellement triste de voir ça...

Contribution le : Aujourd'hui 09:46:11

Wiliwilliam Re: Payet reçoit une bouteille d'eau sur la tête 2 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32726 Karma: 10734

Ils te promettent un nouveau design et après ils te font mariner tout en te rendant addict!

Quelle plaie! Un bon lyonnais est un lyonnais banni !



On sait tous très bien de quoi sont capables les Lyonnais ici!Ils te promettent un nouveau design et après ils te font mariner tout en te rendant addict!Quelle plaie! Un bon lyonnais est un lyonnais banni !

Contribution le : Aujourd'hui 09:49:35

gazeleau Re: Payet reçoit une bouteille d'eau sur la tête 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4951 Karma: 4015 Vendre de l'eau à des mecs déjà bourrés en espérant qu'il la vide avant de la basarder, c'est un peu croire au père noël, non ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:48

21210 Re: Payet reçoit une bouteille d'eau sur la tête 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 5501 Karma: 3175 @Olyer



Ah oui quand même ! Juste après avoir lu la déclaration du président de Lyon qui parle d'un acte isolé venant d'une personne non supporter de Lyon, ça fait sourire.

Contribution le : Aujourd'hui 10:11:52