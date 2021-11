Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau Re: pétards dans une marre

RIP les petites bestioles qui avaient justement choisi cette mare pour vivre tranquillement.

@zoneh mare*



@zoneh mare*

@gazeleau a écrit:

RIP les petites bestioles qui avaient justement choisi cette mare pour vivre tranquillement.



@zoneh mare*

corrigé Citation :corrigé

Wiliwilliam Re: pétards dans une mare

C'est du c4 à la fin non? :|

zoneh Re: pétards dans une mare

@Wiliwilliam je pense plutôt à un гребаный фейерверк

Variel Re: pétards dans une mare

Au moins on aura appris un mot russe : "петарда"

(Toute ressemblance etc…)

(Toute ressemblance etc…)

