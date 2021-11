Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Des pompiers aident une vieille dame à traverser une avenue 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44960 Karma: 22222 Des pompiers utilisent leur camion pour bloquer la circulation afin d'aider d'une vieille dame à traverser une avenue à Kaliningrad, en Russie.





Бабушке помогают перейти дорогу

Contribution le : Aujourd'hui 17:17:50