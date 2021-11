Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Cheval carnivore / Lion herbivore .... ????? 0 #1

THSSS



Un cheval "mange" un homme

Désolé pour la qualité mais il fallait que je poste ça ... ...

EDIT wiliwilliam : âme sensible

https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aegp17q_460sv.mp4

cheval attaque mort homme



Un cheval mange un poussin DJP

Un lion broute*...

Une lionne au régime végane*

* Inutile de tout regarder, c'est moins mouvementé qu'un cheval en colère.





Variel Re: Cheval carnivore / Lion herbivore .... ?????

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14743 Karma: 5284 1/ Encore heureux qu'il ne lui donne pas de coups de cornes



3-4/ Mon chat fait ça tous les 3/4 jours, histoire de se décharger les boyaux ou l'estomac. (Ça ressort tantôt d'un côté, tantôt de l'autre…)

