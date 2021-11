Index des forums Koreus.com Le Bar Baisse du niveau des étudiants Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Travaillant moi-même dans cette université, j'ai vu passer le mail avant que celui-ci ne fuite et soit rendu publique. En lisant le mail en lui même j'ai été plutôt d'accord avec son contenu, sachant qu'il liait la "quasi-débilité" des ces étudiants à plusieurs facteurs, notamment la situation de l'Université de Brest du point vu financier et organisationnel, à savoir une coupe brute dans les offres de formation, l'amputation de 1/12ème des heures de toutes les formations, et le non renouvellement de départs à la retraite d'enseignants. Autre facteur : le Covid. Les étudiants se sont retrouvés malgré eux à devoir suivre une bonne partie de leurs études à domicile, que ça soit pour les cours, les TDs, et l'impossibilité dans pas mal de cas d'avoir des TPs. Certains partiels se sont eux aussi retrouvés à être fait en ligne, donnant lieu à des cas de triches de plus ou moins grande ampleur, que l'université a laissé passer.



De tout ça, bien sûr les médias en ressortent quasi seulement l'insulte envers les étudiants qui se sentent forcément directement visés, alors que le message passé au départ, même si très incisif directement envers les générations d'étudiants arrivant aujourd'hui à l'université, tend plutôt à viser la dégringolade de notre système éducatif, qui fait que les étudiants arrivant en études supérieurs n'en ont pour une partie plus le niveau d'en faire, et que nos moyens actuels ne permettent de toute façon pas d'assurer correctement ces études supérieures, à cause de formations incomplètes en heures et/ou exempte d'enseignant en poste disposés à donner cours.



Du coup on a le droit à un soulèvement étudiant dirigé par un de leur syndicat, qui exige que des sanctions soient prises à l'encontre de l'auteur de ce mail, tandis que tous les commentaires que j'ai pu lire sous les différents articles qui en parlent défendent le maitre de conférence en disant qu'il a de toute façon raison.



Qu'est que vous en pensez ? à qui la faute ? et faut-il sanctionner cet enseignant ?



