Prototype d'un vélo sans chaîne

Insane Chainless Bicycle Prototype

Je ne sais pas quand a été faite la vidéo, mais depuis 2010, il y a des vélos sans chaîne en libre service à St Étienne…(Et ce ne sont pas les seuls en France, ni dans le monde.)

Les vélos acatènes sont apparus à la fin du XIXeme siècle.



http://cnum.cnam.fr/expo_virtuelle/velo/bicyclette_acatene.html







Rien de plus qu'un vélo à cardan comme il en existe depuis des lustres...Les vélos acatènes sont apparus à la fin du XIXeme siècle.

