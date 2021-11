Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Migrants 4 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72019 Karma: 34533 Un film d'animation avec des ours polaires obligés de migrer à cause du réchauffement climatique





Migrants | Award-Winning CG Animated Short Film

Contribution le : Aujourd'hui 11:03:56

Wiliwilliam Re: Migrants 1 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32745 Karma: 10749 Super animation!

Super message!



J'ai juste un tout petit problème avec la thérianthropie trop facile.

ça commençait super bien! J'ai cru qu'ils allaient traiter des réfugiés climatiques sans distinctions (hommes/animaux) en mettant en scène des ours blancs exposés à de nombreux problèmes vitaux.

ça mettait le problème climatique à un niveau d'importance qui dépasse l'humanité.

C'était habile, subtil, jusqu'au moment où ils ont collé un casque de CRS sur la gueule des ours bruns ...........

Contribution le : Aujourd'hui 11:37:24