Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Double fail d'un skater 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1751 Karma: 1981



Afficher le spoil Après avoir chuter une première fois en skate, l'homme chute une seconde fois en sautant à pied sur un mur

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:05