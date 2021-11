Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Carence en Charisme TAC Saison 2 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72022 Karma: 34538 TAC est une web série de 7 épisodes de 3 minutes qui reprend les codes du docu-menteur, elle extrapole les travers de chacun, pour rire des névroses et des angoisses que nous connaissons tous.



Voici le premier épisode qui nous présente un homme avec une carence en charisme





1- Carence en Charisme TAC Saison 2 ( Troubles Absurdes du Comportement)



Et l'épisode 2





