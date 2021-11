Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Route inondée + Apprendre une chanson à une perruche 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1216 Karma: 2450 Chasser l'eau d'une route inondée avec des bulldozers...

Les autorités aux usagers :

"Vous pouvez laisser vos véhicules sur place, les travaux ne font que commencer..."



Vous navigateur est trop vieux





Une femme corrige sa perruche qui ne chante pas ce qu'il faut !



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:05:31