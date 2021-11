Hésitation entre deux PC Portable

Je masterise ! Inscrit: 04/05/2008 16:29 Post(s): 3287





Je suis entrain de voir pour m'acheter un nouveau PC portable typé gaming.



J'ai acheté ce modèle hier soir mais pas encore ouvert, du coup je dispose de 15 jours pour me faire rembourser si jamais (j'ai même 10 jours pour me faire rembourser la différence chez Darty si jamais un concurrent le met moins chère).



Voilà le PC que j'ai acheté en question :



Et j'ai vu hier ce soir modèle en 17", avec au lieu du i5 10300H avec 4 coeur de 2.5 GHz, un AMD Rysen 7 5800H avec 8 cœur de 3.2 GHz, mais un carte graphique RTX 3050 (je ne connais pas sa puissance) contre une RTX 3060 (bridé a 85W) mais présentant des bons résultats sur les tests (les numériques par exemple).



Voilà le modèle chez Carrefour (sachant que dans le Bas-Rhin je n'ai que des Carrefour Market ou Contact aussi) :

Acer Nitro AN517-41-R1ZJ



Du coup j'hésite entre ces deux Acer Nitro 5 respectivement de 15" et 17" pour 900€, j'aimerais votre avis.



Contribution le : Aujourd'hui 05:48:42