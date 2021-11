Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72031 Karma: 34555 Un conducteur tape une voiture en se garant dans un parking





Master of Parking

Contribution le : Aujourd'hui 09:18:54

gazeleau Re: Un conducteur tape une voiture en se garant 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4966 Karma: 4041 Désolé, mais il y a vraiment des gens qui ne sont pas faits pour conduire !

Contribution le : Aujourd'hui 09:25:50

Bouroski Re: Un conducteur tape une voiture en se garant 0 #3

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1956 Karma: 1370 Elle est tellement intelligente qu'elle n'a même pas remarquée qu'elle été déjà garée à 0:16

Contribution le : Aujourd'hui 09:55:16