-Flo- Les chats sont-ils des créatures démoniaques ? 2 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13335 Karma: 8073 Réponse : oui.



La preuve :





Contribution le : Aujourd'hui 17:32:03

Surzurois Re: Les chats sont-ils des créatures démoniaques ? 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4552 Karma: 4137



Du coup j'ai envie de me bricoler une croix comme ça voir si les miens deviennent tarés de la même façon j'adore quand les chats pètent des câbles comme çaDu coup j'ai envie de me bricoler une croix comme ça voir si les miens deviennent tarés de la même façon

Contribution le : Aujourd'hui 18:02:13