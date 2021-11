Options du sujet Imprimer le sujet

kpouer Jérôme Commandeur & Malik Bentalha vous racontent Breaking Bad... enfin presque l Konbini 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 21/12/2006 13:13 Post(s): 2293 Karma: 4929



Je suis tombé sur cette vidéo :





Jérôme Commandeur & Malik Bentalha vous racontent Breaking Bad... enfin presque l Konbini



Et franchement, je me suis bien marré !



Je suis entrain de me refaire la série.Je suis tombé sur cette vidéo :

Jérôme Commandeur & Malik Bentalha vous racontent Breaking Bad... enfin presque l Konbini

Et franchement, je me suis bien marré !

Contribution le : Aujourd'hui 17:45:42