Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un chat s'invite sur un plateau de télévision 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44967 Karma: 22239 Un chat s'invite sur un plateau de télévision au cours d'une émission politique diffusée en direct sur la chaîne Kavkasia TV en Géorgie.





“კავკასიის“ კატა ქაქუცა აქუბარდიას გადაცემის მსვლელობისას მაგიდაზე შეხტა

Contribution le : Aujourd'hui 19:07:44

babcool Re: Un chat s'invite sur un plateau de télévision 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2018 05:26 Post(s): 70 Karma: 72 "Discutons en comme si on était à la maison !", c'est un nouveau concept d'émission (bon par contre ils ont des tables bizarres chez eux xD).

Contribution le : Aujourd'hui 19:33:55