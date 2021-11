Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund

Quand tu veux absolument prendre le métro (Montréal, Québec) :

Un individu s'évanoui plusieurs fois (fake ou pas? A vous de juger)

Cedub

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1296 Karma: 1255 Pro fake: La personne qui filme.. genre tu filme tout, tout le temps..

Pas fake: Si c'est vrai, il s'évanoui pas mal, c'est un bon acteur.. + La personne qui filme ne réagit pas, et ne va pas l'aider... (J'ai hésité pour ce point.;)

