Un suspect tente de fuir la police en sautant par une fenêtre

Un homme suspecté d'enlèvement et de viol tente d'échapper à la police en sautant à travers une fenêtre d'un hôtel à Blue Ash, dans l'Ohio.





Suspect tries to jump out window in fleeing from the cops, bounces back

Contribution le : Aujourd'hui 13:08:38