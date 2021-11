Un homme sauve un chien d'une attaque de crocodiles

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44970 Karma: 22248 Un homme sur une passerelle utilise un pull pour sortir un chien d'une rivière avant qu'il ne se fasse dévorer par des crocodiles.



Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 563 Karma: 647 1- Woaw, bravo et avec prise de risque, il a du bien s'incliner pour atteindre le chien.

2- Pov' crocos qui n'auront rien à bouffer.

