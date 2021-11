Un couple danse

Je m'installe Inscrit: 22/11/2012 22:01 Post(s): 139 Karma: 58

C'est vraiment bluffant. En même temps il y a des moments où ça interpelle, on a l'impression que l'homme se défoule sur sa poupée, mais ça fait partie complètement du spectacle, et prouve une coordination et un travail incroyable de ces 2 artistes.

Contribution le : Aujourd'hui 19:15:18