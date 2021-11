Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Comment savoir si une femme est grosse sur une app de rencontre ? 1 #1

Webhamster





https://www.tiktok.com/@tara.relationshipcoach/video/7012981398059404550 Une technique pour repérer les femmes qui trichent sur le photo de de profil

Contribution le : Aujourd'hui 08:36:57

-Flo- Re: Comment savoir si une femme est grosse sur une app de rencontre ? 2 #2

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13342 Karma: 8112 Je vois pas le rapport avec la misogynie.



Donc voici mon tuyau perso : si vous ne voyez jamais ses jambes sur les photos, méfiance. Les cuisses ne mentent jamais.

Contribution le : Aujourd'hui 08:59:04