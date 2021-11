Comic Saturday Morning Breakfast

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4691 Karma: 570

Bonjour,



J'ai perdu de vue depuis quelques mois une image qui me faisait rire, elle est issue (sûr à 99,997%) de Saturday Morning Breakfast, ou plutôt Les céréales du dimanche matin puisque c'était en français.



Deux hommes y étaient présentés et le but était de montrer la différence entre un scientifique (je crois) et un autre mec mais je ne sais plus dans quelle catégorie il était (un mec du CERN ?).



On demandait au 2e (habillé en costume) en quoi la découverte du boson de Higgs était importante (il me semble), et il répondait de manière sérieuse que ça représentait une avancée scientifique blablabla



Et quand on posait la question au scientifique (habillé juste en jean t-shirt mal rasé), il répondait "parce que c'est génial putain !".



Voilà, je ne retrouve pas ça et, sur le site du comics je ne parviens pas à faire une recherche par date (le boson ayant été découvert en 2012, j'imagine que ça devait être à cette époque).



Merci d'avance si vous me retrouvez ça !

