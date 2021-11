Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un lynx sauve une grenouille d'un serpent au travers d'un grillage 1 #1

THSSS

Vous navigateur est trop vieux



lsdYoYo Re: Un lynx sauve une grenouille d'un serpent au travers d'un grillage

Mouais, je dirais plutôt : un lynx a plus envie de bouffer un serpent qu'une grenouille.

A moins qu'il n'ait pas aperçu le pauvre batracien moins visible que le reptile.

