Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Catherine Ringer s'écroule sur scène 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44976 Karma: 22260







Actarus Pro - Catherine Ringer victime d’un malaise elle s’est écroulée sur la scène. Après quelques secondes, Catherine Ringer s’est relevée en disant qu’elle ne pouvait plus chanter. Crelot D Hier soir, Catherine Ringer s'est écroulée sur scène pendant un concert au Forum de Liège, en Belgique. Suite à ce malaise, le concert a été annulé. Son entourage a déclaré que la chanteuse de 64 ans a subi une grosse fatigue après plusieurs concerts.Actarus Pro - Catherine Ringer victime d’un malaise elle s’est écroulée sur la scène. Après quelques secondes, Catherine Ringer s’est relevée en disant qu’elle ne pouvait plus chanter.Crelot D

Contribution le : Aujourd'hui 20:31:55

aganna Re: Catherine Ringer s'écroule sur scène 0 #2

Je m'installe Inscrit: 30/03/2010 00:15 Post(s): 116 Karma: 158 Sa façont de chuter avec le cri, je suis desoler pour elle hein, mais on dirait un joueur de foot qui s'est pris un "tacle" et qui simule

Contribution le : Aujourd'hui 20:46:06