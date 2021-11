Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Des crapauds protègent un téléphone contre l'attaque d'une main.

Руку убрал





Руку убрал

Contribution le : Aujourd'hui 21:02:21

alfosynchro

Ils doivent penser que les ondes des téléphones sont bonnes pour eux.

Ou ils ne le pensent pas, ils le ressentent.

Ou ils ne le pensent pas, ils le ressentent.

Contribution le : Aujourd'hui 21:47:18