Le codex seraphinianus

Cette vidéo est proposée par Balo, un graphiste belge qui fait de très bonnes vidéos au sujet du graphisme et qui cette fois propose la découverte d'un livre qui semble passionnant.





L’encyclopédie d’un monde inconnu (Codex Seraphinianus)



Contribution le : Aujourd'hui 21:31:30