Skwatek Les émissions de CO2 par pays

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44978 Karma: 22262 Une comparaison des émissions de CO2 par pays.





CO2 EMISSIONS Comparison by Country ► (3D Animation)

Contribution le : Aujourd'hui 23:10:53