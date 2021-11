Un enfant vole un ballon du match Liverpool-Porto

Options du sujet Imprimer le sujet

Un petit garçon fait irruption sur le terrain à la fin d'un match de football entre Liverpool et Porto et prend un ballon dans les mains d'un joueur avant de prendre la fuite dans les tribunes. Il est finalement rentré chez lui avec le ballon.

