Deux hommes chutent d'un échafaudage

Jasielonnn - Oloov Deux hommes chutent avec l'effondrement d'un échafaudage en faisant la rénovation d'une façade d'un centre commercial à Monterrey, au Mexique.Jasielonnn - Oloov

Il voyait venir quelque chose, pour filmer comme ça ?

@Variel

Est-il devin ? Ou alors il a saboté !



Est-il devin ? Ou alors il a saboté !

@Ustost

Non, rien qu'en voyant la miniature, j'ai tout de suite compris ce qui s'était passé.

Non, rien qu'en voyant la miniature, j'ai tout de suite compris ce qui s'était passé.

