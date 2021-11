Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Le futur selon South Park - extrai "post covid" 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5235 Karma: 13938 Voici un extrai de l'épisode Post Covid de south park qui montre le futur (ça commence bien mais c'est de pire en pire!) :



Stan Returns to South Park - SOUTH PARK: POST COVID

Contribution le : Aujourd'hui 13:12:33