Mike "Hucker" Clark ride sur le guidon de son vélo ...

Mike "Hucker" Clark est un rider pro de BMX Freestyle plus spécialisé dans le Dirt. Il a remporté plusieurs victoires en Dirt, notamment aux Hillside Dirt Jam 2014 et 2015 en Australie et au Texas Toast en octobre 2014. Respecté par la communauté BMX, ses pairs l'ont élu sauteur Dirt de l'année de la Coupe NORA de 2012 à 2014. Hucker a remporté sa première médaille XG en 2015 lorsqu'il a décroché l'argent en Dirt. Minneapolis 2019 est sa 8e participation aux X Games.

https://www.instagram.com/tv/CWcj5GeA-PL/?utm_source=ig_web_button_share_sheet ... dans un skate parc. Le faille va t il arriver?

Contribution le : Aujourd'hui 22:28:40