LeFreund Nouvelle façon de manifester en Serbie 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5246 Karma: 13957 Pour ne pas être dans l'illégalité avec un blocage routier, ces personnes traversent continuellement le passage piéton :

Apparemment pour protester l'expropriation de terres pour une mine de lithium (sans garantie)

Wamou Re: Nouvelle façon de manifester en Serbie 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 20/07/2011 15:33 Post(s): 2431 Karma: 1156 Ils vont mettre un feux de circulation ca va pas tarder.

