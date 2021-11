POV oiseau

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1408 Karma: 810

J'ai un peu de mal à croire au "vol" quant même.



Il ne le tient pas dans son bec vu qu'il piaille et puis le point de vue a l'air bas quant il se pose.



Mais je vois pas trop comment il peut se poser plusieurs fois si il le tient dans ses serres.

Et puis le point de vue est très stable.



J'ai plus l'impression qu'on lui a volontairement attaché le téléphone sur les pattes ou le corps.

Contribution le : Aujourd'hui 14:08:55