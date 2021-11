Machine en Lego pour emballer les cadeaux

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45005 Karma: 22276 Une machine fabriquée avec des pièces de Lego pour emballer des cadeaux.





Lego Wrapping Factory

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5251 Karma: 13965



Mais est-ce que ça fonctionne pour autre chose que des legos ? Ha! Je suis emballé par cette idée!Mais est-ce que ça fonctionne pour autre chose que des legos ?

