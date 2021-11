Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Message de prévention d'un indonésien aux abords d'un marais 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1236 Karma: 2503 "gelembung gelembung" dans le texte, je ne vois rien personnellement) méfiez vous, il y a un prédateur sous la surface.

Je vais essayer d'accord? (lance un caillou...)

HHAAAaaa!!!

Restez prudent



