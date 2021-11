Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Batterie coincée dans un caddie 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45006 Karma: 22279





https://www.facebook.com/entirelysafe/videos/907196250223854 Un court-circuit d'une batterie coincée dans un chariot de supermarché.

Contribution le : Aujourd'hui 20:24:33

LeFreund Re: Batterie coincée dans un caddie 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5253 Karma: 13970 c'est fou qu'il n'y ai pas de petits capuchons en plastique pour protéger les deux pôles (la batterie de ma voiture avait ça quand j'en ai racheté une récemment)

Contribution le : Aujourd'hui 20:28:25