LeFreund Des animaux qui nagent 3 #1

Des chameaux animaux qui nagent :

Contribution le : Aujourd'hui 20:54:19

lsdYoYo Re: Des chameaux qui nagent 0 #2

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 571 Karma: 650 Alors, déjà des chameaux qui nagent, spa banal, mais jusqu'où ?!

On ne voit pas la terre ferme.

Contribution le : Aujourd'hui 20:59:58

LeFreund Re: Des chameaux qui nagent 0 #3

@lsdYoYo a priori ils font 10km pour rejoindre une île

edit:



edit:

Camelus bactrianus — Le chameau de Bactriane qui présente deux bosses est d'origine asiatique ; il est subdivisé en deux sous-espèces :

Camelus bactrianus bactrianus, le chameau domestique ;

Camelus ferus ou Camelus bactrianus ferus, le chameau sauvage de Tartarie qui, depuis peu, est reconnu comme une sous-espèce sensiblement différente de l'espèce domestique de Bactriane ;

Camelus dromedarius — le dromadaire ou chameau d'Arabie, qui n'a qu'une bosse, et vit dans l'ouest du continent asiatique (en particulier dans le désert d'Arabie) et en Afrique du Nord (à la suite de son introduction dans la région3).



la vidéo dit "camel" en anglais...

Contribution le : Aujourd'hui 21:05:00

lsdYoYo Re: Des chameaux qui nagent 0 #4

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 571 Karma: 650 Ok, donc là je suis scotché par les facultés natatoires de ces chameaux.



Euh... attend... malgré la qualité limite de la vidéo, j'ai bien l'impression de ne voir qu'une seule bosse. Ce serait des chameaux mutants suite à Fukushima, ou plutôt des dromadaires ?

Contribution le : Aujourd'hui 21:11:58

lsdYoYo Re: Des chameaux qui nagent 0 #5

LeFreund "la vidéo dit "camel" en anglais..."

Mouais, bien essayé, mais le titre de cet article est en français. "la vidéo dit "camel" en anglais..."Mouais, bien essayé, mais le titre de cet article est en français.

Contribution le : Aujourd'hui 21:24:06