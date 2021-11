Options du sujet Imprimer le sujet

Cedub Pour sauver les coraux, suffit de les casser..!!

Comment cette gaffe pourrait sauver les coraux ?



Explication : Un scientifique a découvert qu'en cassant les coraux en pleins de petits morceaux, ils poussaient 30X plus vite que d'habitude.. Il en a donc fait un élevage.



(Attention, cette opération a été réalisé par un professionnel, ne faite pas ca chez vous.!!;)

CrazyCow Re: Pour sauver les coraux, suffit de les casser..!!

Belle découverte en tout cas ! Idéalement ce serait la source du problème de disparition des coraux qui serait corrigée, mais c’est encore beaucoup plus lent et compliqué que la réparation des dégâts. Faudrait passer avec une grosse machine qui broie tous les récifs coraliensBelle découverte en tout cas ! Idéalement ce serait la source du problème de disparition des coraux qui serait corrigée, mais c’est encore beaucoup plus lent et compliqué que la réparation des dégâts.

