LeFreund Sauver la main, d'une petite fille, coincée dans un escalator (Sotchi, Russie) #1

Sauver la main, d'une petite fille, coincée dans un escalator (Sotchi, Russie)

Contribution le : Aujourd'hui 12:08:51

Kendaar Re: Sauver la main, d'une petite fille, coincée dans un escalator (Sotchi, Russie) #5

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2208 Karma: 1282 ça me rappelle la video d'un monsieur avec la jambe coincé entre le quai et une rame de metro (ou train) tout les gens s'y sont mis pour basculer legerement le wagon

Contribution le : Aujourd'hui 13:48:20