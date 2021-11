2 vidéos fake d'une femme qui s'enerve (USA)

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5262 Karma: 13998





Loin de moi l'idée de lui donner encore plus de vues, mais surtout je trouve intéressant d'avoir un cas concret de fake. En ne voyant qu'une seule des deux vidéos, pas sûr que j'aurai détecté le fake. Ce youtubeur à posté 2 vidéos quasiment similaires à 1 an d'intervalle :KAREN put me under citizens arrestKaren put Lori and I under citizens arrest#shortsLoin de moi l'idée de lui donner encore plus de vues, mais surtout je trouve intéressant d'avoir un cas concret de fake. En ne voyant qu'une seule des deux vidéos, pas sûr que j'aurai détecté le fake.

