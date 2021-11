Options du sujet Imprimer le sujet

Une pub Apple entièrement tournée à l'iPhone

Holiday | Saving Simon | Shot on iPhone 13 Pro | Apple





Holiday | Saving Simon | Shot on iPhone 13 Pro | Apple

Contribution le : Aujourd'hui 15:13:41

Wamou Re: Pub Apple (Saving Simon)

J'aurais bien voulu avoir les images brutes aussi

Contribution le : Aujourd'hui 15:43:55

gazeleau Re: Pub Apple (Saving Simon)

C'est pas réaliste. Moi les trucs que je laisse au congélo, ils ne conservent pas leur aspect 1 an. (surtout les glaçons pour les apéros)

Contribution le : Aujourd'hui 16:21:47

DoubleZ Re: Pub Apple (Saving Simon)



@Wamou a écrit:

J'aurais bien voulu avoir les images brutes aussi ;)



Grosso modo ce sont les mêmes images. Maintenant, pour un Iphone qui va te couter moins de 1500€, tu auras des dizaines de milliers d'euros utilisés dans la technique autour (en particulier sur la lumière) et surtout la mise en scène est ainsi faite que ça outre passe les limitations du téléphone.



Pour comparer, Gims avait aussi fait un clip tourné au téléphone mais n'a pas tenu à prendre en compte les dites limitations ce qui fait que des erreurs arrivent :



GIMS x VITAA - PRENDS MA MAIN (clip officiel)



Entre autre, quand Vitaa est à la plage, ses cheveux sont très mal détouré pour réalisé le flou d'arrière plan. Oui ça n'est pas un Iphone mais les problèmes sont similaire.



Hardisk s'explique la dessus :



Contribution le : Aujourd'hui 16:36:36