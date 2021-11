Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Éclipse de soleil au sud de la Sibérie septentrionale 0 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1242 Karma: 2540 Filmé au camescope sur VHS-C 8mm le 30/02/2334



Contribution le : Aujourd'hui 18:36:06

mawt1 Re: Éclipse de soleil au sud de la Sibérie septentrionale 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6292 Karma: 1907 Moi je dis fake car le son quand le soleil disparait est bizarre... Je vois des eclipse tous les jours quand je mange mes frites et jamais y a eu de bruit

Contribution le : Aujourd'hui 18:58:33

Le_Relou Re: Éclipse de soleil au sud de la Sibérie septentrionale 0 #5

Je m'installe Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 417 Karma: 213 Dommage de ne jamais voir 30/02 /2334 , enfin même si jamais personne ne verra cette date.



Sinon je trouve le travail de traitement vidéo plutôt bien fait

Contribution le : Aujourd'hui 19:53:14