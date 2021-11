Comment dégonfler une vache

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1244 Karma: 2543

Visser une petite valve pour dégazer la vache qui ne rotait pas assez vite...



Éventuellement un petit ! Âme Sensible ! ? Mais pas sûr ?







La vache a été nourrie avec trop de céréales et d'aliments transformés (granulés, concentrés, etc.) par rapport à l'herbe… comme il y a moins de fibres et plus de glucides, les microbes dans l'intestin les digèrent anormalement vite et cela provoque une accumulation rapide de gaz ! Trop de céréales = trop acide et cela fait perdre à l'estomac sa capacité à pomper l'air (les vaches rotent plus qu'elles ne pètent)

Contribution le : Aujourd'hui 20:44:50